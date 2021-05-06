Токаев поздравил Садыра Жапарова с принятием новой Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу Садыра Жапарова с принятием новой Конституции.
Об этом сообщает Акорда. В поздравительной телеграмме, которую направил казахский лидер, говорится, что Нур-Султан готов оказывать всестороннюю поддержку Бишкеку.
«Всенародно поддержанный Основной закон закладывает прочный фундамент долгосрочной стратегии развития Кыргызстана, защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества. Успешное претворение в жизнь ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене. Казахстан как стратегический партнер и союзник Кыргызстана готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку братскому кыргызскому народу,» — говорится в послании.
В заключение Токаев пожелал лидеру Кыргызстана больших успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса кыргызского народа.
Президент Садыр Жапаров накануне, 5 мая подписал новую Конституцию. Со вступлением в силу новой редакции Основного закона правительство преобразовали в кабинет министров.
Источник: Элгезит
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