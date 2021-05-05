Приезд президента Кыргызстана Жапарова в Москву на празднование Дня Победы не запланирован, - Песков

Приезд президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы не запланирован.

Об этом изданию «ТАСС» сказал 5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. «Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», - сказал он.

Он пояснил, что визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая был согласован еще до событий на киргизско-таджикской границе.

При этом, по словам представителя Кремля, приезд президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается. «Нет. Пока в планах нет», - рассказал Песков.

Источник: kg.akipress.org