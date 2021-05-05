Путин 8 мая в Москве проведет переговоры с главой Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли у Путина отдельная встреча с Рахмоном помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Как пояснил Песков, визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая был согласован еще до событий на киргизско-таджикской границе.

При этом, по словам представителя Кремля, приезд президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается. «Нет. Пока в планах нет», — заявил он ТАСС.

Ранее Песков сообщал, что специальных приглашений гостям из зарубежных стран на празднование 9 Мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне не рассылалось, так как дата не юбилейная, но это не значит, что лидеры соседних и союзнических России стран не могут при желании приехать.

Источник: Элгезит