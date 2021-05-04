Таджикский генерал рассказал, кто мобилизовал мирных граждан и сжигал дома

На спорную территорию в Ходжа Аъло и Чоркухе ранним утром приехал УАЗик из Кыргызстана, из которого начали стрелять в воздух.

Хуршед Мухаммадзода, начальник управления спецподразделений (ОМОН, СОБР, Спецназ) МВД Таджикистана в интервью «Азия-Плюс» рассказал о событиях, которые прошли на кыргызско-таджикской границе 29 апреля.

«Мы начали давать отпор, когда началось наступление»

— Почему внезапно началась крупная перестрелка?

— На спорную территорию в Ходжа Аъло и Чоркухе ранним утром приехал УАЗик из Кыргызстана, из которого начали стрелять в воздух. Кстати, один из УАЗиков мы вернули замминистра внутренних дел Кыргызстана. Услышав выстрелы, наши граждане вышли во двор, и в них начали стрелять. Жертвы с нашей стороны получили выстрелы в лоб. В лоб могут стрелять очень профессиональные стрелки. По двухстороннему протоколу на границе можно держать ограниченное количество силовых структур.

Откуда на границе взялись такие профессиональные стрелки? Кроме профессиональных стрелков в нашу сторону начали стрелять и гражданские лица, из охотничьих ружей. Мы начали давать отпор, когда началось наступление. Также хочу отметить, что таджикская сторона нигде первой не применяла бронетехнику.

Кстати, вчера (2 мая), в Ходжа Аъло мы нашли 26 снарядов, которые обезвредили. Некоторые принимают доброту за слабость. Столько лет мы жили в соседстве и будем жить. Мы никуда не денемся. Хотим мы этого или нет, нам придется жить вместе и поэтому нам необходимо жить дружно и уважать друг друга. Я сам лично уважаю соседей.

Я советский человек, сам служил в советской армии, служили и жили с братьями кыргызами, жили в одной стране и в одной казарме и кушали с одного котла. У меня много сослуживцев с Кыргызстана. Но, ребята, проблемы нужно решать переговорами, а не гранатомётами или пулеметами и стрелять по мирным жителям. Мы будем реагировать на агрессию, мы несем ответственность перед населением.

«Если бы мы наступали, то жертв было бы больше»

— Сколько дополнительных сил было привлечено к операции на границе (помимо пограничников, которые там находятся)? Какие подразделения?

— Количество не могу сказать, они минимальные. Мы не приводили силы из Душанбе, все привлеченные силы были из областных подразделений. В основном, в конфликте были задействованы пограничники, милиция и ОМОН (их по двухстороннему соглашению должно быть по 10 человек в каждом приграничном районе).

«Альфа» выехала в сторону границы утром 29 числа, когда ситуация на границе обострилась, и прибыла только вечером, когда был приказ о прекращении огня. Они не могли приехать раньше, поскольку дорога не была подконтрольна нам.

— Сколько военнослужащих погибло? Сколько было ранено?

— У меня нет точной информации. Но, если бы мы наступали, то жертв у нас было бы больше. Но мы были в обороне, а не в атаке. Поэтому, потерь у нас меньше.

— Какая техника была задействована с таджикской и кыргызской стороны? В каком количестве?

— Это, в основном, была техника, которая находилась в местах постоянной дислокации.

«Протоколы подписаны, мы должны покинуть приграничные территории»

— В интернет попало видео, где на таджикском языке некие люди заявляют о том, что сожгли дома кыргызов. Можете прокомментировать?

— Я это вам скажу с полной ответственностью: ни один дом военнослужащие не поджигали. С соседями нужно жить в доброте. Этот инцидент результат злости, которая накапливалась у людей долгие годы. Тех людей, которые живут на приграничных территориях. Этим (сжиганием домов) наверное, люди выплеснули свои эмоции.

— В соцсетях появились видео и фотографии из разных регионов Таджикистана с заявлением о готовности защищать границу. Кто и почему мобилизовал жителей республики?

— Закон Республики Таджикистан «Об Обороне» позволяет мобилизовать население, в случае если чужое государство начинает атаковать наши земли. В таком случае, наши граждане обязаны мобилизоваться, встать в защиту своей родины.

Но население было в резерве, оно воевать не выходило. Спасибо большое всем, кто отозвался со всех областей, но опять же, повторюсь, мы их не задействовали.

Сейчас многие задаются вопросом – где наша «Альфа», где ОМОН? Мы были во всех точках, где были конфликты.

— Сейчас вы уходите?- Да, соглашение и протоколы между сторонами подписаны. В рамках договоренностей мы должны покинуть приграничные территории. Еще раз повторюсь, мы не можем разорвать земли и разделить их с соседями. Нам нужно идти на компромисс и уладить ситуацию.

Источник: «Азия-Плюс»