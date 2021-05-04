Пакистан приветствует недавнее соглашение о прекращении огня Кыргызстаном и Таджикистаном

Пакистан приветствует недавнее соглашение о прекращении огня между правительствами Республики Таджикистан и Кыргызской Республикой.

Пакистан приветствует недавнее соглашение о прекращении огня между правительствами Кыргызской Республикой и Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Сообщается, что 3 мая 2021 года на официальном сайте Министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан опубликован пресс-релиз следующего содержания:

«Пакистан приветствует недавнее соглашение о прекращении огня между правительствами Республики Таджикистан и Кыргызской Республикой. Мы по-прежнему уверены, в том, что оба государства смогут урегулировать вопрос по взаимному согласию путем диалога и мирными средствами».

Источник: Кабар