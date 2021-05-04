ЦИК КР отменил итоги выборов в Токмокский городской кенеш

После рассмотрения жалоб, рабочая группа ЦИК рекомендовала отменить итоги голосования на 7 УИК.

Центризбирком отменил итоги выборов в Токмокский городской кенеш. Решение было принято на заседании ЦИК КР 3 мая.

Партии «Бирге», «Республика», «Эл биримдиги», «Эмгек» подали жалобы друг на друга.

В Токмокский горкенеш прошли пять партий:

- «Ата-Журт Кыргызстан» – 4.06%

- «Бирге» – 18.49%

- «Республика» – 11.92%

- «Эмгек» – 47.62%

- «Эл биримдиги» - 14.13%

После рассмотрения жалоб, рабочая группа ЦИК рекомендовала отменить итоги голосования на 7 УИК. Это в частности, участки 7068, 7069, 7070, 7071, 72, 7070,7075, 7081.

По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, по закону, если итоги голосования не признаются 1/3 проголосовавших, то выборы считаются недействительными. Она отметила, что голоса на этих 7 участках составляют 33% от общего числа проголосовавших, в этой связи голосование членов ЦИК итоги выборов в Токмокский горкенеш были отменены.

Источник: Кабар