ЦИК КР отменил итоги выборов в Токмокский городской кенеш

После рассмотрения жалоб, рабочая группа ЦИК рекомендовала отменить итоги голосования на 7 УИК.
Центризбирком отменил итоги выборов в Токмокский городской кенеш. Решение было принято на заседании ЦИК КР 3 мая.
Партии «Бирге», «Республика», «Эл биримдиги», «Эмгек» подали жалобы друг на друга.
В Токмокский горкенеш прошли пять партий:
- «Ата-Журт Кыргызстан» – 4.06%
- «Бирге» – 18.49%
- «Республика» – 11.92%
- «Эмгек» – 47.62%
- «Эл биримдиги» - 14.13%
После рассмотрения жалоб, рабочая группа ЦИК рекомендовала отменить итоги голосования на 7 УИК. Это в частности, участки 7068, 7069, 7070, 7071, 72, 7070,7075, 7081.
По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, по закону, если итоги голосования не признаются 1/3 проголосовавших, то выборы считаются недействительными. Она отметила, что голоса на этих 7 участках составляют 33% от общего числа проголосовавших, в этой связи голосование членов ЦИК итоги выборов в Токмокский горкенеш были отменены.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!