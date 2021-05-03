Кыргызстан воюющий…, - Иманкадыр Рысалиев

Бишкек, "Саясат. kg". Что это было? Очередной пограничный конфликт или полномасштабная война?

Скоротечная таджикско-кыргызская война вызвала и вызывает много вопросов с противоречивыми ответами. Что это было? Очередной пограничный конфликт или полномасштабная война?

Это была спланированная бесчеловечная акция устрашения. Вероломное нападение таджикских войск на мирные села и погранзаставы Кыргызстана. Минометно-артиллерийский обстрел погранзастав никак нельзя назвать пограничным конфликтом.

Какие цели преследовала эта акция устрашения? И почему она так быстро закончилась?

Таджикистан преследовал очевидные вещи, пробить коридор к анклаву Ворух и взять контроль над распределением воды. Они продемонстрировали решимость добиваться своих целей и показали силу.

Скоротечность военных действий объясняется тем, что руководство России воочию увидело возможные последствия продолжения войны. События всколыхнули тюркский мир и подтолкнули к объединению. Второе. Все усилия президента Путина по созданию ЕАЭС и ОДКБ могли пойти прахом. Армяно-азербайджанский конфликт во многом обесценил структуры ЕАЭС и ОДКБ, а продолжение кыргызско-таджикского конфликта могло и может похоронить все и всяческие союзные отношения бывших союзных республик. В-третьих, акции сторонников Навального и всеобъемлющие санкции Запада ослабляют Россию, расшатывают власть президента России и продолжение войны на заднем дворике Кремля между двумя союзными республиками могли вызвать жестокие стычки между мигрантами Кыргызстана и Таджикистана на всей территории России. В-четвертых, никто не знает, но нетрудно догадаться, какие кулуарные страсти кипели на саммите ОДКБ в Душанбе. Какими униженными и беспомощными они все себя ощущали и в первую очередь делегация России, которая считается и пользуется правами лидеров организаций ОДКБ.

Безусловно, обо всех настроениях и кулуарных разговорах руководство России получало полный отчет. Именно поэтому и благодаря всем этим угрозам, Кремль принял решение остановить кровопролитие в самом начале конфликта, а не доводить до точки невозврата между двумя союзниками России. Москва могла и все еще может потерять обоих союзников в Центральной Азии, если события будут развиваться в таком алгоритме. Очень хочется верить, что Кремль это понял.

В-пятых, наверняка, кремлёвские аналитики физически ощутили, что нынешняя власть президента Жапарова неустойчива и в любой момент власть в союзной республике могут захватить абсолютно неподконтрольные Кремлю темные силы, потому что все политики местного масштаба себя дискредитировали и контролировать ситуацию просто не состоянии. Их никто не будет слушать, и никто за ними не пойдет.

Что делать в такой ситуации? Какие первоочередные меры предпринять?

Никто не отменял истину – хочешь мира, готовься к войне. Надо понять, что мы можем потерять Лейлек. Район может превратиться в анклав и в любой момент захвачен соседями. Надо по всей баткенской области объявить чрезвычайное положение и превратить всю области в неприступную крепость, в милитаризованную зону. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Раздавать окружение населению не надо, оно может расползтись по всей стране, но создавать в каждом населенном пункте обученные и хорошо вооруженные отряды самообороны в структуре армии жизненно необходимо. Это требование народа, реальной ситуации и обыкновенного здравого смысла.



