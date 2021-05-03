Конфликт на границе. Каждая сторона останется на том участке земли, которым она владела до инцидента - Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ отметил, что ночь на границе прошла спокойно.

Глава Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев рассказал журналистам о подписанном протоколе, о том, какие меры предпринимаются для полного установления мира в зоне конфликта и о ситуации на границе.

«Мы с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым и таджикской комиссией, которую он возглавляет, подписали протокол. В данном протоколе говорится о том, что на каждом участке кыргызско-таджикской границы необходимо установить мир, также прописаны методы установления этого мира», - проинформировал он.

По его информации, первый – от границ отвести всю тяжелую технику, не относящуюся к Пограничным войскам и живой силы. Второй – каждая сторона останется на том участке земли, которым она владела до инцидента. В случае если кто-то перешел границу, то в немедленном порядке должен вывести и военную технику, и военных. Третье – создание комиссии по отслеживанию выполнения вышеупомянутых пунктов.

«В случае если эти методы по урегулированию ситуации не будут выполняться, то мне либо главе ГКНБ Таджикистана это все докладывается, и нами проводятся оперативные мероприятия. Данный протокол был подписан сегодня в три часа ночи», - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ отметил, что ночь на границе прошла спокойно. Никаких выстрелов, провокаций и эскалации ситуации не наблюдалось. И сегодняшний день также прошел очень спокойно. Все госорганы, правоохранительные органы и другие службы заработают в штатном режиме в ближайшее время.

Источник: Кабар