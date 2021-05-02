(Видео) Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев посетил водозабор «Головной»

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня вместе с профильными специалистами посетил водораспределительный узел «Головной». Об этом сообщают журналисты региональных телеканалов.
По их словам, он поговорил с местными жителями и военнослужащими, а также решил некоторые вопросы на месте.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Источник: 24.kg
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