(Видео) Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев посетил водозабор «Головной»

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня вместе с профильными специалистами посетил водораспределительный узел «Головной». Об этом сообщают журналисты региональных телеканалов.

По их словам, он поговорил с местными жителями и военнослужащими, а также решил некоторые вопросы на месте.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

Источник: 24.kg