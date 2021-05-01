Россия готова оказать помощь пострадавшим от конфликта жителям Баткенской области – Лавров

​Р.Казакбаев и С.Лавров были едины во мнении о том, что возникшую конфликтную ситуацию, приведшую к многочисленным жертвам и раненым с обеих сторон, необходимо решать исключительно путем политико-дипломатических переговоров.

1 мая 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждена сложившаяся ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщает пресс-служба МИД КР.

Казакбаев проинформировал собеседника о событиях 28-30 апреля 2021 года и текущей ситуации в Баткенской области КР. Подчеркнул намерение кыргызской стороны следовать достигнутым на высшем и высоком уровнях договоренностям по итогам переговоров между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

​Р.Казакбаев и С.Лавров были едины во мнении о том, что возникшую конфликтную ситуацию, приведшую к многочисленным жертвам и раненым с обеих сторон, необходимо решать исключительно путем политико-дипломатических переговоров.

​Глава МИД России отметил, что российская сторона, являясь надежным партнером кыргызской стороны, внимательно отслеживает ситуацию в приграничье Кыргызстана, и в данном ключе приветствовал предпринимаемые усилия кыргызской стороны по урегулированию инцидента на кыргызско-таджикской государственной границе. С.Лавров выразил готовность Российской Федерации оказать всемерную поддержку в дальнейшей стабилизации обстановки и помощь пострадавшим от конфликта жителям Баткенской области Кыргызской Республики.

​Министры иностранных дел Кыргызстана и России договорились организовать в ближайшее время встречи в рамках графика предстоящих внешнеполитических мероприятий.