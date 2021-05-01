(Фото) Состоялось заседание делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации госграницы

Заявлено о недопустимости подобных событий в будущем.
В городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики сегодня состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства.
Делегации возглавили председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев и Председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумин Ятимов.
Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны высказали сожаление о произошедшем, а также выразили соболезнование родным и близким погибших.
Заявлено о недопустимости подобных событий в будущем.
Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники на места их постоянной дислокации.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Топографическим рабочим группам поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках.
Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности решать все имеющиеся приграничные вопросы в духе взаимопонимания и взаимного доверия.
Источник: Кабар
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