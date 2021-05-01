(Видео) Ташиев и Ятимов снова договорились о полном прекращении огня и отводе войск

Кыргызстан и Таджикистан в очередной раз договорились о полном прекращении огня и отводе войск.
Как отметил глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, что разговор был плодотворный.
- Трагедия на приграничных районах никогда не должна повториться. Потому что наши народы живут на этом участке, они между собой очень дружны. Мы, политики, должны дать нашим народам возможность жить в мире. Достигнуты договорённости по достижению мира на кыргызско-таджикских землях. Надеюсь, будут взаимопонимание и мир, - сказал Ятимов.
В свою очередь, глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, отметил, что был принят протокол из 4-х пунктов в интересах двух стран.
- Наши народы переживают трудные времена. Произошла трагедия для двух стран. Приняли решение о полном прекращении всех стрел и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации. С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах, - подчеркнул Камчыбек Ташиев.
По результатам переговоров автодорога на участке Жака-Орук открыта.
Источник: vb.kg
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