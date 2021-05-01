Состоялась встреча представителей Минобороны Кыргызстана и Таджикистана

Создание рабочей группы по 3 человека с каждой стороны для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации.
В рамках договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся сегодня переговоров Глав государств Кыргызстана и Таджикистана, 1 мая 2021 года на КПП «Кызыл-Бель» (КР) – «Гулистон» (РТ) проведена рабочая встреча представителей министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба МИД КР.
В результате встречи приняты решения:
- С 15:00 часов по времени КР (14:00 часов по времени РТ) проинформировать войска (силы) о прекращении огня на всех участках кыргызско-таджикской государственной границы и начать отвод войск (сил) в пункты постоянной дислокации.
- Создание рабочей группы по 3 человека с каждой стороны для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации.
- Создание инспекционной группы по 3 человека с каждой стороны для проверки поступающей информации (дезинформации) об их достоверности и, в случае подтверждения, организовать отвод вооружения и военной техники и сопровождения до пунктов постоянной дислокации сторон.
- Работу совместной рабочей группы начать с 08:00 часов по времени КР (07:00 часов по времени РТ) со 2 мая 2021 года.
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