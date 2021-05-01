Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы

В Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Делегацию Кыргызстана возглавляет председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Таджикистана — председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.
В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе,
Напомним, что договоренность о проведении данной встречи была достигнута по итогам телефонного разговора глав двух государств.
АКИpress
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