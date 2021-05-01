Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы

В Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Делегацию Кыргызстана возглавляет председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Таджикистана — председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе,

Напомним, что договоренность о проведении данной встречи была достигнута по итогам телефонного разговора глав двух государств.

АКИpress