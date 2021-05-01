Жапаров и Мирзиёев по телефону обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе

Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям.

Сегодня, 1 мая, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.

Обсуждены актуальные направления двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с последними событиями на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердили твердую приверженность решению всех имеющихся региональных вопросов путем конструктивного и доверительного диалога в целях укрепления отношений дружбы и добрососедства между братскими народами стран.

Источник: Кабар