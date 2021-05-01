Жапаров и Мирзиёев по телефону обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе

Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям.
Сегодня, 1 мая, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.
Обсуждены актуальные направления двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с последними событиями на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям.
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев еще раз подтвердили твердую приверженность решению всех имеющихся региональных вопросов путем конструктивного и доверительного диалога в целях укрепления отношений дружбы и добрососедства между братскими народами стран.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!