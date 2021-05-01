Алмазбек Акматалиев: Это был акт подготовленной военной агрессии соседней страны на территорию независимого Кыргызстана!

Бишкек, "Саясат. kg". Это был не просто приграничный конфликт!
-Это был не просто приграничный конфликт! Это был акт подготовленной военной агрессии соседней страны на территорию независимого Кыргызстана. Погибли 31 мирных жителей в своих родных домах, в том числе 12 летняя Мадина! Более 150 раненных. Сожжены более 100 домов и другой недвижимости жителей Кыргызстана, агрессоры использовали минометы, БТР и воздушную авиацию! Шокируют факты зверских убийств мирных жителей, когда их тела побросали в одну кучу, в яме...
Всему сказанному есть видео и фото потверждения! Именно так должна квалифицироваться случившееся и международной общественностью. Именно как военная агрессия и массовое убийство мирных жителей военнослужащими Таджикистана! Никак иначе! Со всеми вытекающими мерами ответственности, согласно международному праву!
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