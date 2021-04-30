1 мая пройдет заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы

Под руководством командующих пограничных войск РТ и КР созданы рабочие группы для обеспечения реализации достигнутых договорённостей.
1 мая пройдет очередное заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
В ведомстве отметили, что 30 апреля 2021 года состоялась встреча председателя ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева и председателя ГКНБ Республики Таджикистан Саймумина Ятимова в нейтральной территории между КПП «Кызыл-Бел» и КПП «Гулистон».
В ходе встречи были обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в приграничных территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. В результате чего, стороны изъявили желание и готовность решить все вопросы путём переговоров и начать обоюдный отвод всех видов войск и военной техники с приграничных территорий обеих стран к местам постоянной дислокации с 13:00 ч. 30 апреля 2021 года.
Также принято решение о проведении очередной встречи межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы на территории Баткенской области КР 01 мая 2021 года.
Под руководством командующих пограничных войск РТ и КР созданы рабочие группы для обеспечения реализации достигнутых договорённостей.
Булак: Кабар
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