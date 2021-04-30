Путин готов стать посредником в решении конфликта Кыргызстана и Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Кыргызстана и Таджикистана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности посредничества главы российского государства в конфликте Кыргызстана и Таджикистана.
Источник: РИА Новости
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