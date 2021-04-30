Конфликт на границе. Садыр Жапаров переговорил по телефону с Шавкатом Мирзиеевым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы регионального взаимодействия и двусторонней повестки.

Лидеры двух стран обсудили сложившуюся обстановку и пути скорейшего урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской границе. С удовлетворением отмечены достигнутые договоренности между кыргызской и таджикской сторонами, нацеленные на нормализацию ситуации и недопущение ее дальнейшего обострения.

Подчеркнуто, что все возникающие спорные вопросы должны решаться на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства.

Главы государств отдельно остановились на вопросах практической реализации совместных решений и соглашений, принятых по итогам саммита в Ташкенте в марте этого года.

Подчеркнута важность продолжения интенсивных обменов и наращивания взаимодействия в целях безусловного выполнения принятых обязательств и продвижения приоритетных проектов.

Источник: Кабар