Конфликт на границе. Садыр Жапаров переговорил по телефону с Шавкатом Мирзиеевым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы регионального взаимодействия и двусторонней повестки.
Лидеры двух стран обсудили сложившуюся обстановку и пути скорейшего урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской границе. С удовлетворением отмечены достигнутые договоренности между кыргызской и таджикской сторонами, нацеленные на нормализацию ситуации и недопущение ее дальнейшего обострения.
Подчеркнуто, что все возникающие спорные вопросы должны решаться на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства.
Главы государств отдельно остановились на вопросах практической реализации совместных решений и соглашений, принятых по итогам саммита в Ташкенте в марте этого года.
Подчеркнута важность продолжения интенсивных обменов и наращивания взаимодействия в целях безусловного выполнения принятых обязательств и продвижения приоритетных проектов.
Источник: Кабар
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