Жапаров обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Баткенской области

Главы государств обсудили текущую обстановку и способы разрешения конфликта.
30 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым о ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Главы государств обсудили текущую обстановку и способы разрешения конфликта. Садыр Жапаров информировал Шавката Мирзиёева о результатах переговоров с таджикской стороной, вместе с этим поблагодарив Президента Узбекистана за готовность оказать помощь в миростроительстве и урегулировании конфликта.
Стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования всех разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном путем построения дипломатического диалога.
Также Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев обсудили ход реализации совместных решений и соглашений, принятых по итогам визита Президента Кыргызстана в г.Ташкент в марте текущего года.
Источник: Кабар
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