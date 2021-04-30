Жапаров обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Баткенской области

Главы государств обсудили текущую обстановку и способы разрешения конфликта.

30 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым о ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обсудили текущую обстановку и способы разрешения конфликта. Садыр Жапаров информировал Шавката Мирзиёева о результатах переговоров с таджикской стороной, вместе с этим поблагодарив Президента Узбекистана за готовность оказать помощь в миростроительстве и урегулировании конфликта.

Стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования всех разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном путем построения дипломатического диалога.

Также Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев обсудили ход реализации совместных решений и соглашений, принятых по итогам визита Президента Кыргызстана в г.Ташкент в марте текущего года.

Источник: Кабар