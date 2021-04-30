Сыймык Жапыкеев: Коллектив Финполиции готов выехать в Баткен, и это не пиар

Генерал отметил, что команда из 300 человек ждет приказа президента
Генерал Сыймык Жапыкеев сообщил, что готов с командой Финполиции выехать в Баткен. Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.
— Уважаемый главнокомандующий Садыр Нургожоевич! — обратился он к главе государства. — Мы, коллектив Финполиции, просим у вас разрешения. Несмотря на то что наше ведомство расформировали, команда Финполиции в числе 300 офицеров готова выехать в Баткен и, не щадя своей жизни, противостоять захватчикам. Штаб Финполиции, спецназ, опера, следователи, офицеры, все мы должны бороться за спокойствие нашей земли, государства и народа. Разрешите нам, президент. Финполицию до конца не расформировали. Если бы нам дали оружие в руки, то мы бы незамедлительно выехали в Баткен. Этот пост не для пиара, я в пиаре не нуждаюсь.
Отметим, по данным Минздрава, в результате перестрелок на границе Кыргызстана с Таджикистаном пострадали 134 человека, 13 из них погибли.
Источник: Вести
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