Рахмону не удалось втянуть Жапарова в войну

В то же время президент Таджикистана подобных призывов почему-то не озвучивает.

На фоне вчерашних событий на границе президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не разжигать вражду и рознь. Кроме того, глава государства подчеркнул, что намерен урегулировать ситуацию мирным путем, не допуская эскалации напряжения с соседним государством.

"Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент",- также заявил он.

В то же время президент Таджикистана подобных призывов почему-то не озвучивает. Возможно, причина этого красноречивого молчания, в том, что, как заявил СМИ военный эксперт Мурат Бейшенов, Таджикистану нужен этот вооруженный конфликт.

Факты свидетельствую о том, что соседняя республика, вероятно, готовилась к военной заварухе. Две недели назад таджикский президент посетил анклав Ворух с визитом. На встрече с местными жителями Эмомали заявил, что вопроса о замене Воруха какой–либо другой территорией за весь период переговоров с Кыргызстаном не было и не может быть. Прошло чуть больше недели после этого визита и наши соседи стали стягивать свои силы к границе и выводить из района мирное население. Во всяком случае, об этом заявляли местные жители и наши силовики.

О воинственном настрое таджиков также, в общем-то, свидетельствуют и печальные результаты вчерашнего конфликта. В результате приграничного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенском районе Баткенской области сожжены девять жилых домов, школа, погранзастава и частично одна пожарная станция. Начальник областного управления МЧС по Баткенской области Орозбек Пазылов сообщил СМИ, что в селе Кулумду Лейлекского района пострадало два дома. В селе Максат - 10 домов. Пазылов добавил, что также сгорел погранпост "Максат". Кроме того, возгорание было на 10 заправках, сгорело два ресторана, восемь магазинов и одно здание бывшего казино.

Хорошо, что стороны все-таки договорились о прекращении огня и об отведении сил из зоны конфликта. Однако, если бы президент Садыр Жапаров, как советуют некоторые, поехал бы на границу лично, то даже такого перемирия вряд ли удалось достичь. В подобных ситуациях такие шаги со стороны первых лиц государства, как правило, трактуются, как стремление идти по пути экслации конфликта.

Одно дело, когда на нейтральной территории премьер-министры государств, военные чиновники, а совсем другое, когда президент, известный своими патриотическими взглядами, появляется в районе конфликта. Зачем раздражать соседей, придавая ситуации большую воинственость?

Глава государства должен находится в столице своей страны. Тем более, что на фоне обострения положения на кыргызско-таджикской границе, в Бишкеке появилось немало горячих голов, которые выступают с требованием выдать им оружие для защиты рубежей. Сегодня Садыр Жапаров выбрал наиболее грамотную линию поведения. Он придерживается миротворческой тактики и делает все необходимое, чтобы не усугубить ситуацию и не дать таджикской стороне повода углубиться в этот конфликт.



Источник: vb.kg