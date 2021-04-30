Алымкадыр Бейшеналиев о критике Сыймыка Жапыкеева: Он не понимает, что говорит

Глава Минздрава утверждает, что бывший прокурор Иссык-Кульской области был уволен

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал Vesti.kg критику в свой адрес от бывшего прокурора Иссык-Кульской области Сыймыка Жапыкеева.

По его словам, Жапыкеев не разбирается в вопросах медицины и не дает отчет в том, что говорить на публику.

Кроме того, Бейшеналиев добавил, что Жапыкеев ушел с должности прокурора не самостоятельно, а его уволили.

- Он был прокурором, соответственно, не понимает тонкости вопросов медицины, - утверждает министр. - Его, вообще, сняли с должности.​

Напомним, Сыймык Жапыкеев дал интервью Super.kg, в котором заявил, что в отношении главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева необходимо возбудить уголовное дело за пропаганду особо опасного вещества (аконита).

Источник: vesti.kg