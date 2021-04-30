Сыймык Жапыкеев: Не дай бог, если война обострится, мы все на нее выйдем

Бывший прокурор Иссык-Кульской области прокомментировал конфликт на границе с Таджикистаном
Причиной войны послужил пункт распределения воды «Головной», который Улукбек Марипов, не подумав, назвал таджикской землей. Об этом у себя на странице в Facebook сказал бывший прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев.
По его словам, данную проблему должны решить Совет безопасности, Генштаб, министр обороны, ГКНБ, Пограничная служба и другие правоохранительные органы.
— Уважаемый мой кыргызский народ! — обратился Жапыкеев. — Давайте успокоимся и не будем паниковать. Двум мусульманским народам не хорошо воевать во время месяца Рамадан. Причиной войны послужил пункт распределения воды «Головной». Улукбек Марипов, не подумав, назвал эту территорию таджикской. А таджики подхватили слова премьер-министра. Все возмущены и требуют, чтобы Курсан Асанов, я и генералы направились туда. Друзья, что мы там камнями будем бросаться? Пусть проблему решают Cовбез, Генштаб, министр обороны, ГКНБ, Пограничная служба и другие правоохранительные органы. Чем они занимаются? Мы не станем бежать, мы будем стоять. Не дай бог, если война обострится, мы все на нее выйдем. А пока пусть решает правительство. Пусть ведут диалог президенты, премьер-министры и послы обеих сторон.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!