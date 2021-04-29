Ташболот Балтабаев, экс-депутат: «Положение усугубится, если правительство не возьмется за ум в ближайшее время»

Бишкек, "Саясат. kg". Хотят добиться повышения на 100% тарифов на электроэнергию, которые силой удерживались на протяжении 30 лет.
— Господин Ташболот, говорят, наряду с электроэнергией подорожают и тарифы на проезд. Осилит ли народ рост цен во всех отраслях?
— Хотят добиться повышения на 100% тарифов на электроэнергию, которые силой удерживались на протяжении 30 лет. Но у государства нет денег, чтобы повышать пенсии, пособия, зарплату. Казна пуста. Промышленности нет. Кыргызстан занимает первое место по числу мигрантов, едущих в Москву на заработки из-за безработицы. Сообщается, что 30% мигрантов в Москве являются кыргызстанцами. Из-за всестороннего кризиса экономические показатели страны оказались в худшем положении. Из-за опустевшей казны и инфляции растут цены. За год растительное масло подорожало на 76%. Заметно подорожали потребительские товары. Бензин, стоимостью в 36 сомов, теперь продается по 50 сомов, поэтому водители от безысходности просят повысить тарифы на проезд. В общем правительство должно комплексно рассмотреть вопрос роста цен и найти выход из ситуации, чтобы при этом не сдирать шкуру с народа. Иначе ситуация может усугубиться.
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