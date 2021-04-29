Марлен Маматалиев: Если в Узбекистане президентом станет человек вроде Каримова, то мы будем терять свои земли, метр за метром

Бишкек, "Саясат. kg". Но если впредь в Узбекистане президентом станет человек вроде Каримова, то мы будем терять свои земли, метр за метром.

По требованию народа водохранилище Кемпир-Абад в Узгенском районе не будет передано под совместное управление. Теперь переговоры по границам с Узбекистаном усложнятся. Такое мнение информационному порталу «Саясат.kg» озвучил экс-депутат Марлен Маматалиев.

«Конечно, теперь усложнятся переговоры с Узбекистаном. Но если впредь в Узбекистане президентом станет человек вроде Каримова, то мы будем терять свои земли, метр за метром. Поэтому проблему нужно решать быстрее, не затягивая время. Власть придерживалась правильного курса в решении этого вопроса», — сказал он.

Кроме того, он считает, что выступающие против решения пограничного вопроса люди преследуют личные цели:

«Те, кто мешают решению государственных вопросов, преследуют исключительно личные интересы, прикрываются при этом народом. Точнее, это враги народа. Кроме того, они максимально очерняют власти, сведя их старания на нет. Только патриоты действительно переживают за народ».