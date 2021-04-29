Камчыбек Ташиев: Почему мы должны спрашивать разрешения у Таджикистана, чтобы построить водохранилище?!

Бишкек, "Саясат. kg". Район, где будет построено водохранилище, находится глубоко на территории Кыргызстана.

Водохранилище, которое будет построено на реке Козу-Баглан в Лейлекском районе не имеет никакого отношения к Таджикистану. Об этом сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Напомним, СМИ Таджикистана уже обнародовали ответ таджикских властей на заявление Камчыбека Ташиева. Таджикская сторона предупреждала, что в случае строительства водохранилища на реке Козу-Баглан несколько районов Согдийской области останутся без воды. Кроме того, такие вопросы должны воплощаться в жизнь по результатам двухсторонних соглашений.

«Район, где будет построено водохранилище, находится глубоко на территории Кыргызстана. Это не относится к пограничной зоне. Во-вторых, в случае строительства водохранилища народ получит дополнительно 15 тысяч гектаров богарных земель. В-третьих, государство может без чьего-либо согласия строить объекты на своей территории, если это не спорный участок. Мы не будем просить разрешения для строительных работ на своей земле. И Таджикистан ведет строительные работы на Ворухе. Они спросили у нас разрешение?! Почему они не вспомнили тогда межгосударственное соглашение? Почему мы должны просить разрешения для строительства водохранилища на реке, расположенной на нашей земле?» — спрашивает Камчыбек Ташиев.