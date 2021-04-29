Омурбек Абдырахманов: Казино не решит экономические проблемы

Бишкек, "Саясат. kg". Проблему решат либеральные реформы государственного управления и экономической системы…

«Казино не решит экономические проблемы… И Кумтор не решил… Проблему решат либеральные реформы государственного управления и экономической системы… Как в Эмиратах, в Сингапуре или как минимум в Грузии», — пишет экс-депутат Омурбек Абдырахманов на своей страничке в социальных сетях.