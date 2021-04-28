Посол Кыргызстана встретился с замглавы МИД Таджикистана

Во время беседы особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

В г.Душанбе состоялась встреча посла Кыргызстана в Таджикистана Ж.Рустенбекова с заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан М.Хусейнзода, сообщает пресс-служба МИД КР.

Во время беседы особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения процесса по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы путем активизации работы правительственных делегаций КР и РТ. Завершение определения линии границ между странами оказало бы положительное влияние на снятие напряженности и в целом снижение конфликтных ситуаций и инцидентов в приграничных районах КР и РТ.

В ходе встречи Рустенбеков выразил обеспокоенность тем, что с марта т.г. в адрес посольства поступают сведения от граждан КР, временно/постоянно пребывающих на территории Лахшского района РТ, о проводимых правоохранительными органами Таджикистана массовых проверках паспортного режима, находящихся в указанном районе граждан КР. Посол информировал, что на фоне активизации проверок граждан КР за истекший период в посольство обратились 207 граждан КР за получением консультаций по выходу из гражданства КР.

По итогам встречи была выражена уверенность, что имеющиеся дружественные отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном будут и впредь служить основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и укрепления добрососедства.

Источник: Кабар