Посол Кыргызстана встретился с замглавы МИД Таджикистана

Во время беседы особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.
В г.Душанбе состоялась встреча посла Кыргызстана в Таджикистана Ж.Рустенбекова с заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан М.Хусейнзода, сообщает пресс-служба МИД КР.
Во время беседы особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны пришли к согласию о необходимости ускорения процесса по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы путем активизации работы правительственных делегаций КР и РТ. Завершение определения линии границ между странами оказало бы положительное влияние на снятие напряженности и в целом снижение конфликтных ситуаций и инцидентов в приграничных районах КР и РТ.
В ходе встречи Рустенбеков выразил обеспокоенность тем, что с марта т.г. в адрес посольства поступают сведения от граждан КР, временно/постоянно пребывающих на территории Лахшского района РТ, о проводимых правоохранительными органами Таджикистана массовых проверках паспортного режима, находящихся в указанном районе граждан КР. Посол информировал, что на фоне активизации проверок граждан КР за истекший период в посольство обратились 207 граждан КР за получением консультаций по выходу из гражданства КР.
По итогам встречи была выражена уверенность, что имеющиеся дружественные отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном будут и впредь служить основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и укрепления добрососедства.
Источник: Кабар
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