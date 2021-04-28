Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сложным вопросом границ

Он поддерживает открытое обсуждение межправительственных договоренностей с народом, которое сейчас проводит глава ГКНБ, выезжая на встречи с жителями приграничных районов.
Узбекистан и Таджикистан не раз отказывались от исполнения ранее подписанного протокола по делимитации отдельных участков границы. Об этом заявил бывший депутат парламента Омурбек Текебаев на встрече с членами партии «Ата Мекен».
Он отметил, что скорейшее решение вопросов границ в Средней Азии осложняют нехватка водных ресурсов, многонаселенность и безработица в регионе.
«Поэтому нам надо провести делимитацию и демаркацию границы мирно, только путем переговоров. Однако должен быть один, но важный припцип: чужого нам не надо, но свое мы не отдадим. Этот план должен переходить по наследству от политиков к политикам. Мы должны быть едины в этом вопросе», — сказал Омурбек Текебаев.
Он поддерживает открытое обсуждение межправительственных договоренностей с народом, которое сейчас проводит глава ГКНБ, выезжая на встречи с жителями приграничных районов.
«Много было подписано протоколов прежде. Много раз отказывались от них и Узбекистан, и Таджикистан. Кыргызстан отказывается первый раз. Камчыбек Ташиев признал свои ошибки при составлении протокола (в Ташкенте. — Прим. 24.kg). Ранее решение вопросов границы оставалось секретным делом. Сейчас благодаря Камчыбеку Ташиеву мы узнаем о сути переговоров», — заметил Омурбек Текебаев.
Отметим, против передачи 50 гектаров земли выступили жители села Ынтымак Кара-Суйского района, затем жители Узгена вышли на защиту Кемпир-Абадского водохранилища. Камчыбек Ташиев встретился с участниками акции протеста и обещал пересмотреть протокол, подписанный с Узбекистаном в марте 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191853/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!