Министерству обороны советуют изменить кадровую политику

«На руководящих должностях сидят не опытные военные, а просто знакомые»
Министерству обороны необходимо воспользоваться опытом других силовых ведомств и изменить кадровую политику. Таким мнением с Vesti.kg поделился полковник в отставке, военный правозащитник Анвар Сартаев.
— Вот уже много лет в Минобороны на должности начальников отделов и управлений ставят не профессионалов, а своих знакомых, — возмутился он. — В то же время опытных офицеров, которые обучались еще в советское время, отправляют на пенсию. Это в корне неправильно и тормозит развитие нашей армии.
Сартаев предложил военному ведомству применять конкурсный отбор при назначении на руководящие должности.
- К примеру, в МВД все происходит именно так, — пояснил он. — И в армии пора что-то менять. Хватит уже раздавать должности своим людям.
Источник: Вести
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