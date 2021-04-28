Министерству обороны советуют изменить кадровую политику

«На руководящих должностях сидят не опытные военные, а просто знакомые»

Министерству обороны необходимо воспользоваться опытом других силовых ведомств и изменить кадровую политику. Таким мнением с Vesti.kg поделился полковник в отставке, военный правозащитник Анвар Сартаев.

— Вот уже много лет в Минобороны на должности начальников отделов и управлений ставят не профессионалов, а своих знакомых, — возмутился он. — В то же время опытных офицеров, которые обучались еще в советское время, отправляют на пенсию. Это в корне неправильно и тормозит развитие нашей армии.

Сартаев предложил военному ведомству применять конкурсный отбор при назначении на руководящие должности.

- К примеру, в МВД все происходит именно так, — пояснил он. — И в армии пора что-то менять. Хватит уже раздавать должности своим людям.

Источник: Вести