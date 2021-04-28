Сыймык Жапыкеев решил покинуть должность прокурора Иссык-Кульской области

Есть сведения, что заявление об отставке он написал вчера

Сыймык Жапыкеев покинул должность прокурора Иссык-Кульской области. Об этом Vesti.kg сообщил член партии «Чон Казат», бывший советник и.о. мэра Бишкека Асхат Осмонов.

— Я связался с Сыймыком Жапыкеевым, и он сообщил мне, что уволился из органов прокуратуры, — сказал Осмонов. — Заявление по собственному желанию он написал вчера. Ушел по состоянию здоровья.

Редакция Vesti.kg обратилась за уточнением информации в прокуратуру Иссык-Кульской области, где отметили, что подобного распоряжения официально пока нет, и в данный момент прокурором области остается Сыймык Жапыкеев.

Источник: Вести