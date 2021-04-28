Аскар Акаев: Я сожалею, что не передал власть конституционным путем

Акаев заявил, что сожалеет о том, что не передал власть в 2005 году конституционным путем.
Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев рассказал каналу Avtor TV на YouTube о своей нынешней деятельности, положении его семьи у власти, пограничных вопросах, событиях в Аксы и руднике Кумтор.
Акаев заявил, что сожалеет о том, что не передал власть в 2005 году конституционным путем.
«Как первый президент в первые 15 лет независимости я сожалею об одном. Если бы избрали следующего президента конституционным путем в 2005 году и передал бы власть сам, я бы не пожалел об этом. Большие дела не совершаются без ошибок, и я совершал ошибки. Но в целом я сделал много полезного для Кыргызстана. Политические авантюристы, понимая, что не смогут победить на свободных выборах в марте 2005 года, за полгода до моего ухода, совершили переворот и захватили власть силой. Негативные последствия этого продолжаются по сей день», — сказал бывший президент Кыргызстана.
Аскар Акаев также рассказал о влиянии своей семьи и родных на ситуацию в стране. В частности, много уже написано о том, что первый президент Кыргызстана пострадал из-за амбиций и корыстных интересов своей семьи и родственников.
«Моя семья никогда не вмешивалась государственные дела. У меня два старших брата. Первый брат — Болот Акаев — ещё в советское время работал на партийных, профсоюзных должностях. Работал как до моего прихода на президентский пост, так и после моей отставки. Я к его службе никоим образом касательства не имел. Следующий мой старший брат работал в совхозе. Оба не поднимались дальше по служебной лестнице. Что касается моих детей, то старшая дочь Бермет училась в Швейцарии, работала одно время в европейском отделении ООН. Знает иностранные языки.
Старший мой сын Айдар после окончания учебы в Вашингтоне работал советником в Минфине, но официальной должности не занимал.
В общем, хочу сказать, что моя семья не вмешивалась в политику, а, наоборот, помогала в закладке фундамента государства», — заявил Аскар Акаев.
За годы независимости в Кыргызстане сменилось пять президентов. Аскар Акаев, пришедший к власти в 1991 году, бежал из страны в Россию после мартовской революции 2005 года. С 2005 года живет с семьей в Москве.
Источник: Элгезит
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