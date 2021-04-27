Аскар Акаев: Алмазбек Атамбаев заслуженно сидит под стражей

Первый президент КР отметил, что не завидует статусу, который носят Отунбаева и Жээнбеков

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью, которое вышло на Youtube-канале «Автор ТВ».

Бывший глава государства заверил, что его семья никогда не вмешивалась в государственные дела.

«Старший брат Болот Акаев в советское время работал на партийных, профсоюзных должностях. В 80-х годах его избрали спикером профсоюза авиаторов Кыргызстана. Там он проработал тридцать лет. Когда я ушел с президентства, Бакиев сказал, что моего брата нужно убрать с должности. На что авиаторы ответили, что работали с Акаевым на протяжении 50 лет, и брата вновь избрали. Другой брат - Асанкул Акаев - жил в селе. По традициям я должен был остаться жить с родителями, поскольку был самым младшим ребенком. Когда окончил школу с золотой медалью, меня отправили учиться. Асанкул работал директором совхоза, затем - колхоза. Пока я учился в Ленинграде, оба брата сами сделали карьеру. Во время моего президентства они никуда выше не продвинулись. Единственное - у Асанкула был авторитет среди жителей Кемина. Когда он вышел на пенсию, его избрали депутатом ЖК.

Что касается моих детей, дочь Бермет в 90-х окончила университет в Швейцарии и начала работать в европейском отделе ООН. Она близка к дипломатии и знает все европейские языки. Сын Айдар в 2000-х в Вашингтоне окончил два университета. До конца сложения моих президентских полномочий они учились. Моя семья не вмешивалась в государственные дела. Напротив, каждый из них пытался всячески помочь в становлении государства. Настоящее семейное правление ввел Курманбек Бакиев», - сказал он.

Аскар Акаев отметил, что в 2005 году имел авторитет среди общественности.

«К нашей семье хорошо относились, поскольку все мы - сын, дочь, Майрам Акаева - всеми усилиями пытались помочь вырасти нашему государству. Бакиев решил избавиться от этого. Я его вырастил из инженера в премьер-министры. В политике бывает всякое. Я его понял. Но он применил меры, используемые в сталинское время. Первый его указ в должности и.о. президента - разыскать имущество Акаевых. Он заявил, что мы украли миллиарды.

Он создал комиссию, во главу которой поставил моих главных врагов: тогдашнего вице-премьера Данияра Усенова и генпрокурора Азимбека Бекназарова. Заявили, что обнаружили 100 предприятий, якобы принадлежащих мне: на первом месте стоял Кумтор, на втором - стекольный завод в Токмоке, хотя это частное предприятие. Так, они вели проверки два года. Ничего не нашли в Кыргызстане. Но у них была другая цель - обокрасть эти предприятия. В итоге Бакиев, Усенов и Бекназаров разбогатели. Данияр Усенов теперь под именем Даниила Урицкого построил на эти деньги большие предприятия в Беларуси.

Нынешнему президенту досталась экономика с наихудшим положением. Политическая ситуация непроста. Все это началось с действий трех авантюристов - Бакиева, Отунбаевой и Атамбаева. Сейчас мы видим последствия. Их можно исправить. Для этого президенту нужно проделать колоссальную работу», - заметил Аскар Акаевич.

Вместе с тем первый президент КР подчеркнул, что Алмазбека Атамбаева заслуженно заключили под стражу.

«Он везде поставил своих кадров. Премьером назначил Сапара Исакова. Решил, что свой ставленник будет слушать его и сделал Жээнбекова президентом. Я был рад тогда, что власть впервые сменилась конституционным путем. Но идеи Атамбаева не реализовались. Он сам способствовал своему заключению, поскольку до этого много раз говорил, что президентов нужно сажать. На мой взгляд, он заслуженно сидит. Атамбаев нанес вред народу и соседним странам, с главами которых перессорился. С соседями всегда нужно дружить. Смена власти во время октябрьских событий - закономерность. Такое в Кыргызстане происходит с 2005 года. Это плохая традиция.

Больше всего жалею о том, что в 2005-м не передал власть конституционным путем. У меня ни к кому нет зависти. Не завидую тому, что Отунбаева, будучи год президентом, носит статус экс-президента, Жээнбеков - три года правил и тоже носит этот статус, а я - нет. Пускай носят. Главное, чтобы они были здоровы и не наносили вред республике. Все говорят, что я убежал. Если бы я тогда допустил кровопролитие, то никогда не смог бы отмыться от этого.

Омурбек Текебаев, будучи в то время спикером парламента, выступил гарантом Конституции. Не могу винить его. На него оказали большое давление. Позже ведь все обязательства аннулировали. Ему тоже пришлось нелегко», - сказал Аскар Акаев.

Источник: vesti.kg