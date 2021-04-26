Сыймык Жапыкеев: Будет ли продолжена история кухни, покажет время

Прокурор Иссык-Кульской области отметил, что на министра здравоохранения нужно завести уголовное дело по акониту

Прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев считает, что время покажет, будет ли продолжена история кухни. Об этом он сказал в интервью порталу Super.kg.

— Мои знакомые говорят, что, после того как я пришел в Финполицию, люди начали узнавать это ведомство, — отметил Жапыкеев. — Я считаю: несмотря на то что мы проработали мало, было сделано много дел. Мы никого не боялись, не работали по чьей-либо указке. Говорят, что мы трогали инвесторов, но такого не было. Инвесторы, наоборот, обращались к нам за помощью. За все время в Финполиции было 25 председателей, и кого из них знает народ? Никого. Это ведомство до нашего прихода было безызвестным.

Он рассказал о том, как получил должность прокурора после ухода из Финполиции.

— Я ни с кем не торговался, чтобы получить новую должность, — говорит Жапыкеев. — Нормально работал в Финполиции, но потом ее расформировали. Марипов дал указание по расформированию нашего ведомства 5 марта, в день, когда мы поздравляли наших женщин с праздником. В правительстве говорили, что Финполиция нормально работать не может, но ведь сама работа кабмина оставляет желать лучшего. Изначально люстрацию начали мы, а потом первыми люстрировали нас самих. Затем после месяца меня позвали на встречу, и генпрокурор предложил стать областным прокурором, следить за Иссык-Кульской областью. Если мне скажут отдать свою должность, то я готов это сделать хоть сейчас.

Он считает, что только время покажет, будет ли продолжена история кухни.

— Будет ли продолжена история кухни, покажет время, — сказал Жапыкеев. — Если власть поднимет страну, то мы им похлопаем, а если они развалят, то нам придется говорить. Думаю, если бы кухни не было, то не было бы революции. Я не хотел становиться президентом. Если бы мы хотели прийти во власть, то не отдали бы «Белый дом» Садыру Жапарову. Мне говорят, почему я больше не ору, не выступаю с речами. Пусть выступает премьер-министр Марипов. Ведь он ничего не сделал для страны, даже не стукнул пальцем об палец. Мы делали революцию не для того, чтобы пришел Улукбек Марипов. Сейчас назначают неправильные кадры.

Он также высказался насчет случая с аконитом.

— Хочу сказать насчет аконита, — отметил Жапыкеев. — То, что заявил министр здравоохранения, называется незаконным врачеванием. На него нужно завести уголовное дело. Министр ведь не шаман и не ясновидящий. Он занимается незаконной деятельностью.

Источник: vesti.kg