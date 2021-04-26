(Фото) В мэрии Джалал-Абада новые назначения. Руслан Алтымышев стал первым вице-мэром

Первым вице-мэром Джалал-Абада назначен Руслан Алтымышев.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, ранее эту должность занимал Нуртилек Орозбаев. Но он добровольно покинул пост, так как баллотируется в депутаты городского кенеша. Вице-мэром по социальным вопросам назначили Гульбарчин Таштанбекову. Ранее она работала юристом в нескольких банках.

Отметим, что Руслан Алтымышев работал вице-мэром по соцвопросам с декабря 2017 года.

Источник: 24.kg