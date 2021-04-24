Членов Временного правительства необходимо отправить на нары!

И как мы помним, несколько высокопоставленных лиц узнали в бриллиантах украшение жены одного очень влиятельного бизнесмена.

В статье «Хорошо жить не запретишь, но помешать подонкам можно» от 06.04.21. мы писали о том, что наглости временщиков не было предела. Также мы вспомнили о том, как «Роза-переходка» вышла на свой первый прямой эфир с бриллиантовой брошкой на груди. И как мы помним, несколько высокопоставленных лиц узнали в бриллиантах украшение жены одного очень влиятельного бизнесмена. Брошка, если верить ходившим в то время слухам, якобы основанным на утверждениях самой «переходки», была подарена ей Азимбеком Бекназаровым.

После того как Роза Отунбаева, сняла украденную в одной из 39 банковских ячеек драгоценность, в череду громких скандалов попали озвученные телефонные переговоры А. Бекназарова и Т. Сариева о дележе 2-х миллионов конфискованных долларов. Чуть позже этот скандал был «размазан» парламентскими, а затем уже и президентскими выборами. Однако, ни Бекназаров, ни Сариев так и не «проболтались» о том, куда же делись сотни миллионов долларов, конфискованные из 39 банковских ячеек. О такой «мелочи» как «распил» каких-то двух миллионов долларов США, члены ВП поспешили предать забвению. Этот «маленький кусочек» «распиленного» списали на «восстановление правопорядка на юге страны». Но народ остался при своем и это уже другая история.

А пока Алмазбек Атамбаев громогласно заявил: “Те, кто у меня просил мелочь на пирожок, чтобы было чем пообедать стали после 7 апреля долларовыми миллионерами. Те, кто просил у меня деньги на сигареты с фильтром, стали мультимиллионерами”. «Они еще и не довольны. Не благодарные твари», — конец цитаты…

И как здесь не вспомнить о том, что ранней весной 2010 года Роза Отунбаева «как «тополь на Плющихе», одна более месяца стояла перед памятником Вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину, изображая акцию протеста. Дело было житейским. В её деле не было никакой политики. Дело было в том, что её сын, поставив её квартиры: трехкомнатную, что находилась по бульвару Эркиндик и трехкомнатную квартиру , расположенную по улице Токтогула в залог, «пролетел» с деньгами. Тогда я встречался с Розой Исаковной и сказал ей, что эту информацию от Замиры Сыдыковой, мне «скинул» её заместитель Ярослав. Роза Исаковна сказала, что началось до судебное разбирательство. Чуть позже, судебное слушание было назначено на 10 апреля 2010 года, на 11-30. Роза Отунбаева тогда сказала, что предстоящий судебный процесс ни при чём, что она выступает против кадровой политки Курманбека Бакиева. Я сказал: «Зря Бакиев вас уволил. Не знал он, что вы выйдите на акцию протеста». Роза Отунбаева посмотрела на меня и пошла навстречу к подошедшей Кларе Ажибековой. Я же поздоровался с лидером коммунистов и пошел по своим делам.

Но, Бог с моей беседой с безработной Отунбаевой и с её двумя заложенными сыном квартирами. Тем более, уже через пару месяцев после ограбления банковских ячеек членами ВП, газета «Республика», если мне память не изменяет, писала о том, что Роза Отунбаева купила своей дочери элитную квартиру в Лондоне за полтора миллиона евро. И, видимо, по стечению обстоятельств, именно в это время появилась информация, что имеются подлинные документы о том, что «Азия Универсал Банк», «Банк Бакай» и «Манас Банк» «подарили» членам Временного правительства валютных запасов на сумму более чем в 350 миллионов долларов США, принадлежавших некоторым нашим и зарубежным бизнесменам. И это, не считая банковских баулов из ЦОК, переданных в Центральное Казначейство с формулировкой «сумма не известна». Ещё не высохла кровь погибших 6 апреля в Таласе, у ЦО «Гималаи» и в Кемине, члены ВП уже делили ворованные деньги. Пока ещё не высохла кровь наших граждан, пущенная отморозками на Центральной площади, члены ВП занимались открытым рейдерством. В то время, когда пострадавшие граждане не могли забрать трупы своих родственников, чтобы предать их тела земле, члены ВП со свойственным им «революционным» пафосом проводили политику экспроприации материальных благ, то есть мародерствами. Нагло переписывались недостроенные высотки на подставных лиц членов ВП. И за примером далеко ходить не надо. В 7 микрорайоне, напротив пятого, чуть выше остановки «Пятачок», между мечетью и автозаправкой строили три многоэтажных дома. Один дом был предназначен для учителей и врачей. Второй, для сотрудников спецслужб. Третий, для сотрудников МВД. Заказчиком был Фонд «Справедливость и правопорядок». Руководители «Ата-Мекен» мне соврать не дадут. Они приехали с нотариусом и там же переписали многоэтажки на своих подставных лиц и уехали. По этому поводу Шерниязов уже ничего не скажет, но Мадылбеков не будет отрицать того, что он сел в машину Шерниязова и уехал. А Текебаев, закончив свое гнусное дело, сел в свою машину с каким-то революционно-настроенным подонком и в сопровождении двух машин, уехал.

Когда все происходит под грифом «Секретно», появляются версии, которые имеют право быть. Не секрет, что многие граждане Кыргызстана, не без основания считают, что часть денежного конфиската из банковских ячеек, как активы Кыргызской Республики были вложены в акции скандально известной компании «Центерра Голд Инк» на имена частных лиц (считай, членов ВП), так сказать, на сохранение. Другая часть якобы была вывезена за границу, уже при Жээнбекове. Но, к сожалению, это проверить пока невозможно. Для этого нужна политическая воля наших нынешних правителей.

А пока, могли бы выяснить — Куда делись, изъятые 10 апреля в Белом Доме из кассы Управления делами Президента16 миллионов сомов? Ведь их эту наличку унес к себе, так сказать, на себе, член временного правительства Азимбек Бекназаров. Правда, Азимбек Анаркулович, раздав самую малую часть своим «подвыпившим опричникам «догнаться» и этот «конфискат» списал на «обеспечение правопорядка» в столице. Впрочем, надежда на положительное решение вопроса об унесенных Бекназаровым к себе домой миллионах есть. Документы, которые наглядно показывают, куда делись деньги, лежат у кого-то до поры до времени в сейфе. И эти документы эти вскоре «всплывут». Это дело времени, а пока вернемся к событиям апреля 2010 года.

Раз уж мы начали разговор о рейдерских захватах и мародерствах, то необходимо отметить, что разгромам и мародерствам, наряду с торговыми точками, подверглись дома членов семьи Курманбека Бакиева и чиновников, работавших с ним.

Ряд депутатов Жогорку Кенеша от партии«Ата-Мекен» были обвинены в массовых мародерствах и присвоении чужого имущества. Об этом написал в статье «Национальный интерес», журналист сайта www.comment.kg Касым Кадыров.

Заметим, материал был подготовлен на основании документа с грифом «Секретно», адресованного высшему руководству страны. С этим документом был ознакомлен и президент Алмазбек Атамбаев, и главный чекист страны Шамиль Атаханов. Правда, тот документ уже давно стал достоянием общественности и в оппозиционных СМИ уже были сообщения о «секретных» фактах мародерства. Все обо всем знали. Но никто из упомянутых в этом сообщении лиц, облеченных депутатскими мандатами и властью, никакой ответственности за свои деяния не понесли. Наоборот, многие из них комфортно себя чувствуют и при нынешней власти, давая советы по борьбе с коррупцией и мародерством. Даже трусы членов семьи Курманбека Бакиева, подготовленные к стирке, с честью доносили «тачкисты» и мелкие торговцы с Ошского рынка, ставшие чуть позже депутатами и даже министром по делам молодежи.

Но вернемся к статье Кадырова.

Напоминаем читателю, что статья Касыма Кадырова «Национальный интерес» вызвала огромный резонанс и была опубликована со ссылкой на www.comment.kg на страницах газеты «Трибуна kg». И этот материал мы предлагаем вниманию читателей:

«По поступившим от следственно-арестованных А. Юсупова, Д. Оморова, А. Шергазиева заявлениям о фактах рейдерских захватов имущества экс-президента Курманбека Бакиева и его родственников, проведена предварительная проверка. При изучении данного вопроса вскрылась целая цепь преступлений, совершенных известными политиками— депутатами Жогорку Кенеша, в дни апрельской революции 2010 года. В то время, когда на площади «Ала-Тоо» собирали тела погибших граждан, Болот Шерниязов, Турат Мадылбеков, Райкан Тологонов, Омурбек Текебаев, сколотив и вооружив банду молодчиков, занимались грабежами и мародерством, подвергая опасности жизни молодых необученных и необстрелянных ребят. Юсупова Абдуллу, находящегося в данный момент в СИЗО-1, в марте 2010 года Райкан Тологонов пригласил в офис на ул. Куренкеева, 174, и предложил сотрудничество с партией «Ата-Мекен», обещая после революции трудоустроить и продвинуть его до руководителя узбекской диаспоры Кыргызстана, и просил поделиться информацией о собственности Бакиевых. Встреча проходила в широком кругу— Текебаев, Шерниязов, Мадылбеков, Тологонов, Юсупов. С Юсуповым был Дастан Оморов. Опасаясь прослушки, они едут домой к Болоту Шерниязову на его машине (Лексус-470, госномерB7777S), где Юсупов доказывает, что знает практически всё об объектах собственности Бакиевых. Лидеры партии убеждают Юсупова внедриться вплотную в ближайшее окружение семьи бывшего президента для того, чтобы передавать информацию о планах и акциях, особенно на юг.

6 апреля2010 года Юсупову позвонил Райкан Тологонов и попросил срочно прибыть в столицу с командой молодых людей. Несмотря на то, что дорога была перекрыта, Юсупов с ребятами 7 апреля добирается до города Бишкек и примыкает к сыну Тологонова— Мусе, 1979 года рождения. Затем Райкан Тологонов отвозит их на «базу» по адресу пр. Молодая Гвардия— угол ул. Боконбаева и вооружает их винчестерами и пистолетами. Далее группа на 4–5 автомобилях передвигается по городу и везде действует по одному сценарию— молодые люди под предводительством Райкана Тологонова, вместе с его сыном, Болотом Шерниязовым и Мадылбековым, находясь на постоянной телефонной связи с Омурбеком Текебаевым, буквально грабят дома и офисы чиновников из окружения Курманбека Бакиева. Даже автомобиль Мерседес-300 черного цвета, принадлежавший Искендеру Бакиеву, сын Тологонова Муса продал самолично за полторы тысячи долларов жителю новостройки «Бакай-Ата» (автомобиль и сейчас находится у него). На автомобиле есть пулевые отверстия— в апреле на ней передвигался Муса Тологонов с вооруженными ребятами и была перестрелка с людьми Алманбета. Техпаспорт машины был выписан на Муслима, сотрудника Искендера Бакиева, а сам Искендер ездил по доверенности. Всего за несколько дней рейдерству и мародерству были подвергнуты 32 объекта собственности родственников и приближенных президента.

Два микроавтобуса со снятыми сиденьями, подготовленные для перевозки грузов, сопровождали молодые люди под предводительством нынешних депутатов партии «Ата-Мекен». Постоянно рядом с Мадылбековым и Тологоновым находился нотариус, который практически на месте переоформлял объекты на новых людей, приближенных к Мадылбекову, Тологонову, Шерниязову и Текебаеву. Выносились сейфы, ценные вещи, с парковок угонялись автомобили. Ребятам объясняли, что всё вывозится в некий гараж Жогорку Кенеша для последующей передачи в госсобственность. На нескольких точках была перестрелка с охранявшими помещения людьми.

Один из людей Юсупова и несколько охранников были ранены. В ночь с 7-го на 8-е апреля вся группа прибыла в развлекательный центр Fashion Club на площади возле кинотеатра «Ала-Тоо» якобы принадлежавший сыну Жусупа Бакиева— Куштару. Люди Тологонова ворвались в помещение, нашли там директора заведения по имени Эржан и начали его избивать. Зверски парня избивали лично Райкан Тологонов, Туратбек Мадылбеков. Им с особым рвением помогал сын Тологонова Муса.

Хозяин клуба, истекая кровью, молил своих истязателей, говоря, что к клубу Бакиевы не имеют никакого отношения,Что о Куштаре, сыне Жусупа Бакиева он слышыт впервые. Н но окровавленного Эржана продолжали бить по голове, угрожали убить, если он не отдаст документы и не подпишет передачу прав собственности. Тут же, с этими отморозками находился нотариус с соответствующим реквизитом. В конце концов, под утро Эржан, придя в чувство, сдался и вместе с людьми Мадылбекова отправил за документами своего человека. Затем переписал свой клуб, на людей, которых указали рейдеро-мародёры.

Грабежи продолжались и дальше.

Группа мародеров-бандитов добралась и до жил массива «Манас айылы» и под чутким руководством Болота Шерниязова начала грабить дом, принадлежащий одному из сыновей Жаныша Бакиева. После, Шерниязов поселил туда каких-то бомжей-революционеров, которые после доказывали, что этот дом они получили в подарок от Болота Шера. Но это уже отдельная тема…

9 апреля 2010 года ребят привезли в частный дом, где находилась лаборатория частной золотодобывающей фирмы, на которой работали китайцы. Иностранцев уже не было. Дом находился под охраной СГО. На место по телефонному звонку прибыли Шерниязов и Мадылбеков и сняли охрану. Люди из команды Тологонова в присутствии Мадылбекова и Шерниязова вынесли из дома также все ценности, включая 1,5 тонны золотой пыли, расфасованной по1 килограмму в опломбированные пакеты для отправки на аффинаж. Все загружалось в микроавтобусы и вывозилось по адресу, указанному водителям, как имущество Бакиевых. Когда отгрузка уже была завершена, по вызову хозяина дома прибыл спецназ, но Мадылбеков и Шерниязов урегулировали конфликт, и ребят вместе с Тологоновым беспрепятственно отпустили.

Продолжение, однако, следует…

Ырысбек ОМУРЗАКОВ

http://tribunakg.kg/