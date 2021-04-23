«Нам их деньги не нужны». Райымбек Матраимов просит отозвать иск к журналистам

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов отказался от претензий в адрес изданий «Азаттык», Kloop, 24.kg и журналиста Али Токтакунова.

Адвокат бывшего замглавы таможни заявила, что поводом для отказа претензий к СМИ служит прекращение уголовного дела в отношении него

Экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов отказался от претензий в адрес изданий «Азаттык», Kloop, 24.kg и журналиста Али Токтакунова. Информацию об этом Vesti.kg подтвердила его адвокат Татьяна Карыжинская.

По ее словам, поводом для отказа искового заявления послужило прекращение уголовного дела по легализации преступных доходов. Более того, адвокат Матраимова подчеркнула, что ему не нужны деньги журналистов.

- Мы подали заявление об отказе исковых требований в связи с тем, что прекращено уголовное дело и доказано, что он не причастен к выводу 700 миллионов долларов, - уточнила Карыжинская. - То, чего мы хотели добиться посредством этого иска, общественности доведено. А деньги их нам не нужны.

Напомним, в середине апреля 2021 года ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова и заключил, что он и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество за границей.

«Таким образом, доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения, и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызской Республики», - сказано в обращении пресс-центра ГКНБ.

Источник: vesti.kg