Уроженец Кыргызстана баллотируется в Госдуму от крупной партии «Единая Россия»

Сторонники просят кыргызстанцев с российским гражданством поддержать его
Уроженец Кыргызстана Кубанычбек Кожоев баллотируется в российскую Государственную думу от крупной партии «Единая Россия». Об этом написал пользователь соцсети Facebook Максым Баткенский.
— Начался праймериз (предварительное голосование), — отметил он. — Голосование и выборы пройдут в онлайн-формате. Если мы соберемся, составим список и проголосуем за него до конца месяца Рамадан, то мы, кыргызы, будем первыми в Центральной Азии, чей представитель станет депутатом в Госдуме. Если он пройдет, то права кыргызстанцев в России будут защищаться больше.
Источник: Вести
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