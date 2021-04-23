Уроженец Кыргызстана баллотируется в Госдуму от крупной партии «Единая Россия»

Сторонники просят кыргызстанцев с российским гражданством поддержать его

Уроженец Кыргызстана Кубанычбек Кожоев баллотируется в российскую Государственную думу от крупной партии «Единая Россия». Об этом написал пользователь соцсети Facebook Максым Баткенский.

— Начался праймериз (предварительное голосование), — отметил он. — Голосование и выборы пройдут в онлайн-формате. Если мы соберемся, составим список и проголосуем за него до конца месяца Рамадан, то мы, кыргызы, будем первыми в Центральной Азии, чей представитель станет депутатом в Госдуме. Если он пройдет, то права кыргызстанцев в России будут защищаться больше.

Источник: Вести