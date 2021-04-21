"Ядовитая" политика властей Киргизии

Иссык-кульским корнем президент Садыр Жапаров отвлек население от важных проблем



Депутаты парламента Киргизии 19 апреля выразили недоверие министру здравоохранения республики Алымкадыру Бейшеналиеву за предложение лечить больных COVID-19 настойкой ядовитого иссык-кульского корня. Эксперты не исключают, что за информационной кампанией стоит желание властей отвлечь внимание общества от актуальных проблем, которые они решили сугубо в своих интересах. Речь о недавних выборах в местные органы власти, фальсификации итогов референдума и заявление президента Садыра Жапарова о расследовании ошских событий 2010 года.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев на днях заявил, что в Киргизии повсеместно используют иссык-кульский корень для лечения коронавируса, поставил его производство на промышенную основу. Жидкость мутного цвета разливается в литровые бутылки в одном из помещений государственной резиденции Ала-Арча по инициативе президента Садыра Жапарова. Новому зелью приписывают волшебные свойства – лечит не только от коронавирусной инфекции, но и рака желудка. Пить зелье нужно подогретым, ибо употребление настойки в охлажденном виде приводит к летальному исходу.

Мало-мальски грамотная часть населения в ужасе: иссык-кульский корень, или борец джунгарский, или аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum), – многолетнее травянистое растение – сильнейший яд. Считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота. Более того, препарат не прошел клинических испытаний, поэтому народное средство не может быть рекомендовано для использования населением, заявили в ВОЗ.

Киргизские депутаты на своем заседании 19 апреля выразили министру недоверие и передали письмо правительству, которое должно решить дальнейшую судьбу Бейшеналиева. «Министр поддерживает знахарство, пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. У нас что, нет врачей? Киргизская медицина имеет вес в мировом сообществе, а благодаря нынешним действиям министра имидж сошел на нет, осуществляется пропаганда знахарства», – заявил депутат Жанар Акаев.

Кампания по применению иссык-кульского корня приняла скандальный оборот. Медики, юристы, гражданские активисты требуют от Садыра Жапарова прекратить ставить опыты на больных. Столкнувшись с критикой, Садыр Жапаров удалил из социальных сетей свои публикации об эффективном лечении коронавируса народными средствами. Напомним, что рецепт по изготовлению отвара из иссык-кульского корня глава государства получил в наследство от своего отца и уже применял его на практике неоднократно.

По мнению киргизского политолога Марса Сариева, эта необдуманное, опрометчивое предложение бьет по имиджу Садыра Жапарова. Он дал повод оппонентам сравнивать себя с туркменским коллегой, который, как известно, вмешивается во все сферы жизни страны и людей, за что получает неоднозначные оценки. «Такой же имидж начали создавать Жапарову», – сказал «НГ» Марс Сариев.

Впрочем, одного Жапаров добился – общество обсуждает не столько скандальные выборы в местные кенеши (советы), сколько «чудодейственные свойства иссык-кульского корня». Между тем на местных выборах победила либо партия власти, либо партии «олигархов и толстосумов». Представители восьми политических партий, не согласных с итогами выборов, три дня митинговали возле здания ЦИКа, еще два дня голодали, а потом, поверив обещаниям главы ЦИКа о доскональной проверке всех данных, разошлись.

Не заметили в обществе и освобождения из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и снятия всех обвинений с одиозного Раима Матраимова, бывшего заместителя главы таможни, с укоренившейся репутацией коррупционера. К слову, «деятельность» Матраимова известна далеко за пределами республики – он включен в «список Магнитского» Госдепа и Казначейства США.

Осталось без должного внимания заявление Садыра Жапарова о возобновлении расследований событий ошской трагедии в июне 2010 года. По мнению Марса Сариева, политики Киргизии начали игру с ящиком Пандоры, открытие которого приведет к гражданскому противостоянию.

Общая ситуация усугубляется экономическими проблемами. Новая власть готовится пересмотреть соглашение с канадской компанией «Центерра», которая разрабатывает золоторудное месторождение «Кумтор». «В случае ухода канадцев бюджет Киргизии недосчитается более 12% ВВП. Экономика рухнет, как, впрочем, и инвестиционная привлекательность. Добавить к этому желание Москвы выслать из России более 100 тыс. нелегальных киргизских трудовых мигрантов, и в Киргизии начнутся тяжелые процессы», – сказал Сариев.



"Независимая газета"