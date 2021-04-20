Акылбек Жапаров предложил создать черный список продажных судей и прокуроров

Юрист поддержал инициативу нардепа и надеется, что президент люстрирует запятнавшихся служителей Фемиды
В Кыргызстане необходимо создать черный список судей и прокуроров, ведущих заказные дела. Таким мнением на заседании двух профильных комитетов Жогорку Кенеша поделился депутат Акылбек Жапаров.
- Если не раскрыть имена прокуроров, которые ведут заказные дела, то такая практика никогда не прекратится, - сказал он во время заслушивания отчета генпрокурора Курманкула Зулушева за прошлый год. - Потом нам самим будет тяжело. Поэтому дайте список прокуроров, которые ведут противоправные действия. Верховный суд, дайте список судей, которые рассматривают заказные дела!
Депутат добавил, что судей и прокуроров, замешанных в таких делах, нужно показательно увольнять с работы.
В свою очередь доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев в разговоре с Vesti.kg отметил, что у президента есть все шансы изменить судебную систему в Кыргызстане через люстрацию служителей Фемиды.
- То, что судьи могут давать заказные приговоры, — ни для кого не секрет, - заметил он. - Особенно у нас прославился Первомайский районный суд Бишкека, куда, как правило, направляют все политические дела. Более того, там в выполнении прихоти властей замешаны и прокуроры. Причем и тех, и других граждане знают поименно. Но, кроме критики в соцсетях и СМИ, они не несут никакой ответственности.
Кайрат Медербекович добавил, что необходимо провести анализ уголовных дел по политическим мотивам за последние 10 лет, чтобы выявить всех служителей Фемиды, занимавшихся заказными делами.
- Проверка должна коснуться также Бишкекского горсуда и коллегии по уголовным делам Верховного суда, - сказал он. - Если не провести люстрацию среди судей, то ничего в нашей стране не изменится. Тем более что новый президент сам сталкивался с несправедливостью судов.
Источник: vesti.kg
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