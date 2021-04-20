Тазабек Икрамов: Мы требуем, чтобы министр здравоохранения ушел в отставку

Члены парламентского комитета считают, что Алымкадыр Бейшеналиев выставляет Кыргызстан на посмешище
Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов надеется, что министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев должен незамедлительно уйти в отставку.
По его словам, народную медицину ни в коем случае нельзя смешивать с доказательной.
- Народное лечение и официальную медицину нельзя ставить в один ряд, - сказал Vesti.kg парламентарий. - Считаю, что он должен отправиться в отставку, и надеюсь, что это произойдет.
Еще одна народная избранница, состоящая в парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, Альфия Самигуллина также негодует от действий Бейшеналиева.
Она убеждена, что государственные чиновники не могут рекомендовать использовать сомнительные лекарства, не прошедшие никаких исследований.
- Если он выступал как частное лицо, то было бы не так критично, - подчеркнула в разговоре с Vesti.kg Самигуллина. - А он выступал как министр здравоохранения. Такого не должно быть. Думаю, правоохранительные органы дадут юридическую оценку, имел ли он право призывать использовать иссык-кульский корень.
Кроме того, накануне стало известно, что вышеуказанный комитет Жогорку Кенеша выразил недоверие главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву и требует его отставки.
«Мы стали посмешищем. У нас разве врачей нет? Наши государственные СМИ тоже пропагандируют иссык-кульский корень. Ученые из разных стран не могут найти способ вылечиться, а мы нашли. Это издевательство. Если пациенту станет легче, то скажут, что вылечился от иссык-кульского корня. А если умрет, то скажут, что от коронавируса. За это никто не будет отвечать, это большой риск. Мы должны предложить премьер-министру снять с должности этого министра, вместо него должен прийти компетентный министр», - заявил член комитета Жанар Акаев.
Напомним, накануне президент Садыр Жапаров заявил, что испытал на себе настойку из иссык-кульского корня, и предложил им лечить коронавирусную инфекцию.
Между тем министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что некоторых больных с COVID-19 уже лечили настойкой, но открыто не говорили об этом.
Также представители ВОЗ отметили, что лечить какую-либо инфекцию настойкой из иссык-кульского корня невозможно из-за его опасности.
Иссык-кульский корень (аконит) — ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. Медицинские исследования неоднократно подтверждали, что применять его в медицине противопоказано и опасно для жизни.
Источник: vesti.kg
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