Два комитета ЖК заслушивают отчет генпрокурора за 2020 год
Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту и Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заслушивают отчет генерального прокурора о состоянии законности в стране в 2020 году и работе, проделанной органами прокуратуры по его укреплению.
Докладчиком выступил генпрокурор Курманкул Зулушев, он вкратце рассказал о проделанной работе в сфере защиты прав граждан, детей, предпринимателей.
Источник: kg.akipress.org
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