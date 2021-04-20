Два комитета ЖК заслушивают отчет генпрокурора за 2020 год

Два комитета ЖК заслушивают отчет генпрокурора за 2020 год

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту и Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заслушивают отчет генерального прокурора о состоянии законности в стране в 2020 году и работе, проделанной органами прокуратуры по его укреплению.

Докладчиком выступил генпрокурор Курманкул Зулушев, он вкратце рассказал о проделанной работе в сфере защиты прав граждан, детей, предпринимателей.

Источник: kg.akipress.org