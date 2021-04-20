Генпрокурор: Мы не сравнивали показатели 2019 и 2020 годов, это не приводит к качественному прокурорскому контролю

Поэтому нужно поставить точку в практике сравнения показателей с предыдущим годом.
Мы не сравнивали показатели 2020 года в области прокурорского контроля с показателями 2019 года, потому что требование ежегодно повышать показатели не приводит к качественному прокурорскому контролю. Об этом сказал генеральный прокурор Курманкул Зулушев, представляя 20 апреля отчет в парламенте.
«Поэтому нужно поставить точку в практике сравнения показателей с предыдущим годом. В деятельности нужно ориентироваться не на показатели, а на качественные и решительные действия в области защиты прав человека, интересов государства, борьбы с преступностью», - сказал он.
По его словам, продолжается возврат незаконно приватизированных социальных объектов. Здесь он отметил, что по каждому социальному объекту нужно проводить отдельную работу.
«Приватизация была 20-25 лет. Сейчас там работают разные объекты. По каждому объекту мы рассматриваем индивидуально», - сказал он.
Источник: kg.akipress.org
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