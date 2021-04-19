Камчыбек Ташиев заверил, что кыргызстанские земли никто не продавал

По словам главы ГКНБ, подобные слухи распространяют провокаторы

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Савайского айыльного округа Кара-Суйского района, сообщая итоги встречи в Ташкенте, заверил, что кыргызстанские земли никто не продавал.

«Многие говорят, что Ташиев и Жапаров распродали земли. Никто ничего не продавал. Такого и не может быть. Не слушайте этих провокаторов. Говорю вам правду. Я джигит, выросший среди вас. Мы никогда не отдавали и соток земли. Распространяемые слухи будут на их совести. Тем более такие вещи говорят в месяц Орозо. Объясню, какие решения мы приняли. Если они не понравятся народу, руководству страны, депутатам, то решения останутся не реализованными. Главное, нужно решить вопрос между двумя народами», - сказал он.

Источник: vesti.kg