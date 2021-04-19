Жапаров выразил соболезнования главе Туркменистана в связи с кончиной его отца

С глубокой скорбью воспринял печальное известие о скоропостижной кончине Вашего отца Мяликгулы Бердымухамедовича.

Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца, сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о скоропостижной кончине Вашего отца Мяликгулы Бердымухамедовича. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и братскому народу Туркменистана глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой», — говорится в послании Жапарова.