М. Казакпаев предатель?

На этой неделе произошло событие и удивившее, и напугавшее кыргызскую общественность.

Дело в том, что ГКНБ объявил о задержании двух граждан за совершение предательства в отношении государства. Немного погодя сообщено, что имя одного из двух человек, задержанных по подозрению в том преступлении – Марат Казакпаев.

Представитель учреждения Назгуль Кыдыралиева сообщила, что они задержаны 13 апреля на основе выявленных доказательств по результатам оперативных следственных работ.

«Поскольку материалы досудебного разбирательства имеют отношение к национальной безопасности, то дело будет рассмотрено в закрытом режиме. В случае подтверждения вины подозреваемых они могут быть лишены свободы на срок до 10 лет».

ГКНБ пока еще открыто не обнародовал имя-фамилию второго задержанного человека, всего лишь проинформировал о его инициалах М.Т.

Разбирательство проводится на основании ч.1 ст.307 «Совершение предательства к государству» Уголовного кодекса КР.

Но, насколько мы знаем, М.Казакпаев ни ранее, ни позже не работал ни на какой государственной должности. Поэтому, какую государственную секретную тайну он мог знать, и вообще, есть ли у нас секретная информация?

Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 16.04.2021/стр.2