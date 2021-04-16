М. Казакпаев предатель?

На этой неделе произошло событие и удивившее, и напугавшее кыргызскую общественность.
Дело в том, что ГКНБ объявил о задержании двух граждан за совершение предательства в отношении государства. Немного погодя сообщено, что имя одного из двух человек, задержанных по подозрению в том преступлении – Марат Казакпаев.
Представитель учреждения Назгуль Кыдыралиева сообщила, что они задержаны 13 апреля на основе выявленных доказательств по результатам оперативных следственных работ.
«Поскольку материалы досудебного разбирательства имеют отношение к национальной безопасности, то дело будет рассмотрено в закрытом режиме. В случае подтверждения вины подозреваемых они могут быть лишены свободы на срок до 10 лет».
ГКНБ пока еще открыто не обнародовал имя-фамилию второго задержанного человека, всего лишь проинформировал о его инициалах М.Т.
Разбирательство проводится на основании ч.1 ст.307 «Совершение предательства к государству» Уголовного кодекса КР.
Но, насколько мы знаем, М.Казакпаев ни ранее, ни позже не работал ни на какой государственной должности. Поэтому, какую государственную секретную тайну он мог знать, и вообще, есть ли у нас секретная информация?
Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 16.04.2021/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!