ВОЗ не рекомендует использовать иссык-кульский корень для лечения коронавируса

«Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением»

Всемирная организация здравоохранения в Кыргызстане выразила свое мнение о лечении коронавируса настойкой иссык-кульского корня.

Ниже публикуем полный текст обращения:

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане внимательно следит за развитием новостей о применении Aconítum soongáricum (иссык-кульский корень) для лечения COVID-19 в стране и хотела бы сообщить следующее:

Клинические исследования во всем мире являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует их регистрации и широкому медицинскому применению. В ходе клинических исследований новый препарат изучается для получения данных о его эффективности и безопасности. На основании этих данных уполномоченный орган здравоохранения принимает решение о регистрации препарата или отказе в регистрации. Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (до клинических и клинических) в соответствии с международно признанными стандартами.

Крайне важно не заниматься самолечением и при появлении симптомов заражения COVID-19 немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

ВОЗ настоятельно рекомендует по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, носить маски, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, проветривать помещения, а также сдавать тест на COVID-19 при появлении симптомов согласно утвержденным протоколам».

Источник: vesti.kg