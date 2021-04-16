Исхак Масалиев: На словах все умные, но на деле все избегают того, чтобы поддержать молодежь

Какие только заумные слова не звучат в социальных сетях.

«Сколько критики было на «Фейсбуке» и в социальных сетях в день голосования. «Подкупали голоса», «закон нарушается», «используется административный ресурс»… На протяжении четырех дней молодые люди из нескольких партий открыто выражали свою критику, даже объявили голодовку. Но где те, кто кричал о справедливости и честности в социальных сетях?!

Могли бы хотя бы отправиться к Центризбиркому и поддержать молодежь. Чтобы остановить безобразие. Но на деле мы наблюдаем безразличие…

Какие только заумные слова не звучат в социальных сетях. О правах человека, о фальсификации на выборах, о нарушении закона. Но эти же люди не могут попросту поддержать молодых людей из шести партий. Молодежь ищет справедливости. Требуют отмены результатов выборов в городской кенеш, так как закон грубо нарушался», — пишет на своей страничке в социальных сетях экс-депутат Исхак Масалиев.