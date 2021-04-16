Камчыбек Ташиев: У Матраимова нет имущества за границей, поэтому мы его отпустили

Глава ГКНБ прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова информагентству «Азаттык». По его словам, они отпустили Матраимова, так как не было обнаружено его имущества за границей.
— После расследований «Азаттыка» и Али Токтакунова в наш адрес высказывалась критика по поводу того, что у Матраимова есть имущество за рубежом, но мы его не рассматриваем, — сказал Ташиев. — Мы его задержали, чтобы он не сбежал. Мы отправили запросы в страны СНГ, Китай, Турцию, Арабские Эмираты и в другие государства и попросили их помочь в установлении принадлежащего ему имущества. Из этих стран была получена информация о том, что там у Матраимова и членов его семьи нет имущества. Только после этого мы прекратили дело и были вынуждены отпустить его.
Вчера стало известно, что дело в отношении экс-зампредседателя Райымбека Матраимова о легализации преступных доходов прекращено.
Его задержали 18 февраля сотрудники ГКНБ по подозрению в отмывании преступных доходов. 20 февраля он был водворен в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца.
Источник: vesti.kg
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